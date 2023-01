«Ça fait chaud au cœur» : la communauté de Saint-Roch-de-l’Achigan réagit aux élans de solidarité

La communauté de Saint-Roch-de-l’Achigan s’est rassemblée dimanche à l’église paroissiale afin de se recueillir et d’offrir du soutien aux proches des victimes de l’explosion survenue jeudi dernier.

• À lire aussi: Entrevue avec le maire: «Saint-Roch-de-l’Achigan, c’est une famille tissée serré»

• À lire aussi: Une messe de solidarité pour Saint-Roch-de-l’Achigan

Un membre de la communauté se désole: «Ça fait longtemps qu’on connaît ces gens-là [...] Quand ça fait 60 ans que t’es à même place dans une ville de même, on apprécie les gens avec qui on vit.»

Archives TVAN

«C’est pas une entreprise, c’est une famille»

Une ancienne employée de Propane Lafortune, quant à elle, affirme que «la vie va reprendre son cours j’imagine, mais ça va être long parce que pour eux, on n’était pas des employés, on était de la famille».

«On n’y croit pas encore», déplore-t-elle.

«Ceux qui étaient là, on les connaissait tous.»

Archives TVAN

«Ça fait chaud au cœur». Elle ajoute que les proches sont «tellement touchés par tout ça, par la fraternité».

L’église de Saint-Roch-de-l’Achigan est remplie de gens venus de près ou de loin rendre hommage aux personnes manquant à l’appel, et démontrer leur solidarité aux proches et familles qui vivent des moments difficiles à la suite du drame de jeudi. Émouvant. @tvanouvelles pic.twitter.com/CZ1pgSzgER — Audrey Folliot (@audreyfolliot) January 15, 2023

Toujours en attente de réponses

Trois personnes, Céline Pilon, France Desrosiers et un sous-traitant qui trouvait sur les lieux au moment de l’explosion, sont toujours portées disparues à l’heure actuelle.

Plusieurs hypothèses sont envisagées par la Sûreté du Québec qui commence l’expertise sur le site.

La SQ confirme que la neige complique le travail.

Le maire de la municipalité s’est adressé à la population: «Notre devise c’est “La famille, notre fierté” et on tenait aujourd’hui à se réunir en famille pour penser à ceux qui sont toujours disparus au moment où on se parle et pour dire aux familles qui vivent l’insoutenable attente après plus de trois jours “lâchez pas!”»