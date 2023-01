Carnaval de Québec: le colossal Palais de Bonhomme est debout

Les préparatifs vont bon train pour la 69e édition du Carnaval de Québec alors que le Palais de Bonhomme, qui sera un des plus hauts dans l’histoire de l’événement, est déjà érigé à la place de l’Assemblée-Nationale.

« On a réalisé avec les années qu’une hauteur d’environ 45 pieds pour la tour centrale, comme cette année, c’est approximativement le maximum qu’on est en mesure de construire », explique Charles André Paris, directeur des opérations du Carnaval de Québec.

« Au-delà de 45 pieds, il faudrait probablement faire monter les blocs à la grue », ajoute-t-il.

Une fois de plus, la construction de la maison de Bonhomme a été confiée à l’entreprise Sculptures Michel Lepire, qui est associée au Carnaval de père en fils depuis une trentaine d’années.

Tâche imposante

Au total, 2800 blocs de glace de 200 livres chacun ont été nécessaires pour dresser l’imposante infrastructure. « C’est une quinzaine de personnes qui vont travailler plus ou moins 15 jours pour ériger le Palais », mentionne M. Paris.

Rappelons que la tradition d’un palais où loger Bonhomme est aussi vieille que celle du Carnaval. Le premier du genre a été construit en 1955 et il était situé à la place D’Youville.

Dès lundi, les travailleurs et les arpenteurs-géomètres vont se concentrer sur l’installation d’une nouvelle infrastructure, le Dôme événementiel, une mégastructure de 60 pieds sur 80 pieds qui prendra place dans la cour arrière du Palais de Bonhomme.

Des spectacles, dont ceux de Matt Lang, de Koriass et d’Ariane Moffatt, y seront présentés sur la scène Loto-Québec tout au long des festivités du 3 au 12 février.

Glissade de 500 pieds

Parmi les autres sites, le Camping de Bonhomme, qui remplace le Camp à Jos cette année, et la Glisse urbaine, une glissade sur chambres à air de 500 pieds de long à la place D’Youville, restent à être montés.

« Pour la glissade, la construction des échafauds est presque terminée. Cette semaine on aura la chance d’avoir la structure finalisée », dit avec fierté Charles André Paris.

Celui-ci admet que la bordée de neige de la semaine dernière a été très bénéfique pour le blitz final des préparations.

Les organisateurs étaient d’ailleurs inquiets des températures douces du début de janvier.