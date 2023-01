Deux personnes perdent la vie quelques heures après avoir célébré leur championnat de football collégial

Le joueur de ligne offensive des Bulldogs de l’Université Georgia Devin Willock et une membre du personnel de recrutement, soit Chandler LeCroy, sont décédés dans un accident de la route dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures seulement après avoir célébré leur victoire au championnat national de football collégial.

L’institution en a fait l’annonce dans un communiqué.

Deux autres membres de l’équipe de football étaient aussi dans le véhicule. Ceux dont l’identité n’a pas été dévoilée ont été blessés, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

L’accident est survenu vers 2 h 45, après les célébrations et la parade qui soulignaient la victoire des Bulldogs. Lundi dernier, Georgia avait défait les Horned Frogs de TCU 65 à 7 pour remporter leur deuxième championnat consécutif.

«Nous avons tous le cœur brisé et sommes dévastés par les décès de Devin Willock et Chandler LeCroy, a déclaré l'entraîneur-chef des Bulldogs, Kirby Smart, dans un communiqué. Devin était un jeune homme exceptionnel à tous points de vue. Il était toujours souriant, était un excellent coéquipier et une joie d'entraîner.»

«Elle était une membre précieuse de notre équipe de football et a apporté une attitude et une énergie incroyables chaque jour, a-t-il ajouté à propos de LeCroy. Nous pleurons avec leurs familles cette perte tragique et nous les soutiendrons de toutes les manières possibles.»