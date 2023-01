Gino Odjick n’est plus

L’ancien joueur du Canadien de Montréal Gino Odjick est décédé d’une crise du cœur.

C’est ce que sa sœur Dina a indiqué dimanche.

«Nos cœurs sont brisés. Mon frère Gino Odjick nous a quittés pour le monde des esprits», a écrit la femme sur son compte Twitter.

L’homme de 52 ans a rendu son dernier souffle à Vancouver, la ville où il demeurait depuis de nombreuses années.

Odjick a d’ailleurs disputé la majorité de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Canucks.

Il avait été un choix de cinquième ronde de cette organisation au repêchage de 1990 et a œuvré pour cette équipe jusqu’en mars 1998.

Il a ensuite porté les couleurs des Islanders de New York, des Flyers de Philadelphie et du CH.Odjick a disputé ses 49 derniers matchs dans la LNH avec le Canadien, et ce, sur deux saisons [2000-2001 et 2001-2002].

«Les Canadiens sont attristés d’apprendre le décès de Gino Odjick. L'organisation souhaite offrir ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Merci pour tous les beaux souvenirs, Gino», a écrit le Tricolore sur son compte Twitter.

Bien peiné d'apprendre le décès subit de Gino Odjick, ancien des Canucks, du Canadien, du Titan de Laval et des Hawks de Hawkesbury, notamment. Confirmé par sa soeur Dina, il a eu une crise de coeur cet après-midi à 13 h, heure de Vancouver, où il habitait. Reposes en paix Gino. pic.twitter.com/a8ZEYT9JTI — Marc Brassard (@mbrassard) January 15, 2023

Reconnu pour ses talents de pugiliste, le natif de Maniwaki a écopé de 2567 minutes de pénalité en 605 rencontres en carrière. Cela le place d’ailleurs au 17e rang de l’histoire du circuit Bettman à ce chapitre. Il a aussi touché la cible 64 fois et fourni 73 mentions d’aide pour 137 points.

Malade

Depuis plusieurs années, Odjick souffrait de l’amylose cardiaque AL.

Il s’agit d’une maladie hématologique rare, où les globules blancs produisent un excès d’anticorps.

Les médecins des Canucks l’avaient par ailleurs condamné quand il a reçu son diagnostic en 2014.

Un traitement expérimental subi l’Hôpital d’Ottawa, alliant chimiothérapie et de médicaments, avait finalement permis à l’ancien dur à cuire de recouvrer la santé.

En 2020, Odjick avait confié au journal «Le Droit» qu’il recommençait le même traitement et qu’il suivrait des traitements de chimiothérapie pour les six prochains mois.

Très apprécié des partisans du Canadien et des Canucks, Odjick a été salué par des centaines d’internautes sur les réseaux sociaux. Le club de la Colombie-Britannique en a d’ailleurs fait mention dans un communiqué.

«Gino était l’un des favoris de nos partisans, et ce, depuis ses premiers moments avec l’organisation. Il mettait tout son cœur et son âme à toutes ses présences sur et à l’extérieur de la glace, a déclaré le président des Canucks, Francesco Aquilini. Il en a inspiré plusieurs et a incarné ce que c’était d’être un Canuck. Personnellement, il était un ami proche et un confident. C’était quelqu’un sur qui je pouvais m’appuyer pour des conseils et du support.»