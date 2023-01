Rassemblement à la mémoire de Fritznel Richard, le migrant mort de froid à la frontière

Un rassemblement a eu lieu dimanche, à Montréal, pour rendre hommage à Fritznel Richard, un migrant d’origine haïtienne retrouvé mort il y a quelques semaines, près du chemin Roxham.

Dimanche après-midi, les proches et des personnes issues de la communauté haïtienne se sont rassemblés au Complexe Guy-Favreau pour rendre hommage à M. Richard.

Rappelons qu’à la fin du mois de décembre, Fritznel Richard, 44 ans, est décédé d’hypothermie en tentant de traverser la frontière canado-américaine pour aller rejoindre sa femme et son bébé, qui se trouvaient en Floride. Son corps a été retrouvé le 5 janvier dernier.

«Ça m’a beaucoup ému. J’étais vraiment attristé quand j’ai appris que mon ami est parti de manière éternelle. Je suis ici pour présenter mes condoléances», a raconté l’un des proches de M. Richard.

«Pour nous la meilleure façon [de lui rendre hommage], ce serait d’avoir un statut pour tous. C’est la raison pour laquelle on se bat. Nous, on pense que traiter les gens de manière égale et de leur permettre d’avoir accès aux mêmes ressources (...) peut éviter ce genre problème», a déclaré Aboubacar Kane, porte-parole de l’organisme Solidarité sans frontières qui a organisé l’évènement, aux côtés du collectif Soignons la justice sociale.

Les deux organismes estiment que les lois canadiennes d'immigration, notamment l'Entente sur les tiers pays sûrs, «ont forcé M. Richard à traverser une forêt en pleine tempête de neige pour essayer de rejoindre sa famille pour les fêtes» et que sa mort est «une conséquence directe de la violence du système d'immigration au Canada», peut-on lire dans un communiqué conjoint publié dimanche matin.

Les organisateurs de la veillée réclament un statut pour tous, la fin des détentions et des déportations et l’ouverture des frontières.