Ukraine: la dynamique de l'offensive russe est «positive», dit Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a estimé que la campagne militaire en Ukraine suivait une «dynamique positive» après l'annonce de la prise de la ville de Soledar (est), toujours démentie par Kiev.

«La dynamique est positive et tout se déroule selon les plans du ministère de la Défense et de l'état-major. J'espère que nos combattants vont encore nous ravir plus d'une fois avec leurs résultats militaires», a-t-il déclaré dans une interview à la télévision publique russe, diffusée dimanche.

Interrogé sur le tarmac d'un aéroport, près de l'avion présidentiel russe, il répondait à la question d'un journaliste de la chaîne Rossia-1 l'interrogeant sur les «nouvelles venant de Soledar», que l'armée russe a affirmé vendredi avoir conquise.

La prise de cette modeste localité a été présentée à Moscou comme une victoire, après plusieurs mois de déconvenues, notamment le retrait de la région de Kharkiv (est) et de la grande ville de Kherson (sud) face à des contre-offensives ukrainiennes.

Selon l'armée russe, la conquête de Soledar, où se trouvent d'importantes mines de sel pouvant permettre théoriquement de protéger du matériel et de s'infiltrer derrière les lignes ennemies, est une étape pour encercler la ville voisine de Bakhmout, que Moscou cherche à conquérir depuis des mois.