Construction d'une ligne électrique: la cour supérieure ordonne que les Innus soient consultés

Le gouvernement du Québec s’est fait taper sur les doigts après avoir permis la construction d’une ligne électrique à Sept-Îles sans consultation auprès de la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam.

Huit ans après la construction de cette ligne de 15 kilomètres entre le poste Arnaud et l’aluminerie Alouette, la Cour Supérieure ordonne maintenant la tenue d’une consultation.

Sa construction, qui a débuté en 2014, avait été interrompue pendant quelques semaines en 2015, à la suite d’un conflit entre le gouvernement du Québec, le promoteur Hydro-Québec et les Innus de Uashat mak Mani-Utenam.

Le Conseil de Bande a fait valoir que le projet se réalisait sur son territoire et que le gouvernement du Québec ne l’a pas consulté avant l’émission d’un certificat d’autorisation. La Cour Supérieure lui donné raison dans un jugement rendu en décembre.

Le juge Thomas M. Davis indique que les Innus se sont retrouvés devant un fait accompli.

Il retourne les partis à la case départ et ordonne la reprise du processus de consultation par Le Conseil de Bande, Hydro-Québec et le gouvernement du Québec dans le but de déterminer si des accommodements sont requis en lien avec ce projet.

Les parties devront soumettre le résultat de ces consultations d’ici le 8 juin prochain.

Il n’a pas été possible d’obtenir la confirmation de la reprise des discussions entre les parties.

Reste que depuis 2004, à la suite du jugement Haïda de la Cour Suprême du Canada, il est clairement établi que les gouvernements ont l’obligation de consulter les Premières Nations lorsque des décisions touchent leur territoire et leurs droits ancestraux.