Députée afghane assassinée: un appel à l’aide transpartisan à Ottawa

L’assassinat d’une ancienne députée afghane qui critiquait ouvertement les talibans a été dénoncé de part et d’autre à l’international, incluant à Ottawa où des députés de tous les partis ont exprimé leur désarroi.

«Malheureusement, et tragiquement, nous avons appris, au cours de la fin de semaine, le meurtre de Mursal Nabizada à son domicile. Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis et les huit femmes parlementaires toujours piégées en Afghanistan», ont déclaré conjointement six députés des cinq partis représentés en Chambre.

De nombreux médias ont rapporté que Mursal Nabizada, agée seulement de 32 ans, a été tuée et son frère blessé par balle au premier étage de sa résidence, à Kaboul, dans une attaque qui n’a été revendiquée par personne à ce jour.

L’organisation Amnistie internationale, entre autres, a vivement condamné le meurtre et signalé que le droit des femmes a sérieusement reculé depuis le retour au pouvoir du régime des talibans en 2021, après le retrait des forces alliées.

Le Canada étant une des forces en présence depuis des années en Afghanistan, le sort des Afghanes est resté une préoccupation des parlementaires canadiens.

«Comme le Canada a participé aux efforts d’encouragement et de mentorat des femmes parlementaires en Afghanistan, nous croyons maintenant qu’il a la responsabilité morale de les aider», écrivent-ils.

Ceux-ci réclament désormais au gouvernement canadien qu’il prenne «des mesures immédiates» pour huit femmes, anciennes élues du gouvernement afghan, qui sont «toujours piégées en Afghanistan» dans un contexte très dangereux.