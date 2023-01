Des infirmières refusent de travailler à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont

Des infirmières de l'urgence de soir de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont manifestaient leur refus de travailler par la tenue d'un sit-in, devant l'établissement, lundi soir.

• À lire aussi: Temps supplémentaire obligatoire: «le ministre peut mettre fin à ça»

L'urgence de l'hôpital demeure toutefois ouverte, assure le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

C'est principalement en raison du plan de contingence qui a été mis en place pour la soirée par les gestionnaires que les infirmières refusent de travailler.

Sit-in à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Les infirmières de l’urgence de soir refusent de travailler. Elles n’acceptent pas le plan de contingence imposé par les gestionnaires. « L’urgence fonctionne avec les moyens du bord », dit une infirmière. ⁦@tvanouvelles pic.twitter.com/EgibkJiFtP — Kevin Crane-Desmarais (@KCrane23) January 16, 2023

Une centaine d'infirmières de cet hôpital avaient d'ailleurs envoyé un ultimatum à leur employeur, vendredi dernier, se plaignant entre autres du temps supplémentaire obligatoire (TSO) qui leur est imposé.

«La partie patronale, suite à nos divulgations de TSO qui était inacceptable, nous ont offert un plan de contingence qui nous met en surcharge et laisser les patients en danger donc on refuse, affirme l’infirmière à l’urgence Annie Fournier. On ne veut pas avoir de morts sur la conscience.»

Les infirmières menacent toujours de démissionner en bloc mercredi si aucune action n'est prise par leurs gestionnaires.