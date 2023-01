Des restaurateurs de Magog demandent d’encadrer la cuisine de rue

Des restaurateurs de Magog ont uni leur voix et pour demander un meilleur encadrement des camions de cuisine de rue sur le territoire de la municipalité. Une pétition a été signée par la quasi-totalité des restaurateurs locaux et déposée en ce sens à l’hôtel de ville, lundi.

Actuellement, la réglementation municipale, à Magog, empêche les camions de cuisine de rue d'opérer dans certains secteurs, comme au centre-ville, sur la rue Principale. Les festivals ne sont toutefois pas soumis aux mêmes règles. Il est possible pour ces opérateurs de camion-restaurant d’être présents, s’il n’y a pas d’offre alimentaire locale offerte sur place, sous certaines conditions.

Sans pour autant bannir cette industrie, les restaurateurs demandent à ce que les camions de cuisine de rue soient soumis à la même réglementation qu’eux, et qu’ils aient une adresse commerciale locale pour pouvoir opérer. «La problématique, c’est que ces camions, ce sont comme des commerces itinérants. On demande qu’ils soient attitrés aux mêmes réglementations [que nous] au niveau des taxes et réglementations municipales et provinciales, a soulevé le restaurateur de Magog Éric Graveson. Également, qu’ils ne viennent pas ici seulement quand c’est bon l’été, et que l’hiver, ils ne soient plus ici.»

Une rencontre avait lieu à ce sujet, lundi matin, entre certains restaurateurs de Magog et la mairesse Nathalie Pelletier. Éric Graveson indique avoir senti une bonne écoute de la part de la mairesse. Cette dernière se dit, par ailleurs, sensible à la réalité des restaurateurs.

«Ce qu’on va faire, c’est de revoir notre réglementation. C’est une réglementation qui était là déjà depuis quelques années, du précédent conseil. On va voir ce qu’il en est à savoir, s’il y a matière à changement. Je vais parler de cette demande au conseil, et on verra pour la suite», a indiqué Nathalie Pelletier.