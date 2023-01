Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois estime que sa rencontre avec le premier ministre François Legault lundi s’est bien déroulée.

«Il y a des moments où on était d’accord, et y’a des moments où on a débattus», a-t-il confirmé à Paul Larocque à l’émission «Le Bilan».

Le politicien a d’ailleurs affirmé s’attendre à des gestes concrets de la part du premier ministre, notamment dans le dossier de l’énergie et de l’environnement.

«C’est lui qui gouverne, il a une majorité confortable, il doit livrer la marchandise», estime Gabriel Nadeau-Dubois.

Malgré tout, le co-porte-parole de Québec solidaire estime qu’il s’agit d’une rencontre productive, et qu’il est heureux de pouvoir collaborer avec le gouvernement lorsque les objectifs des deux formations politiques se rejoignent.

«Les gens vont toujours pouvoir compter sur Québec solidaire pour être constructif quand c’est le moment, et pour talonner quand c’est nécessaire», assure-t-il.

Hydro-Québec à la croisée des chemins

Le départ de Sophie Brochu à la tête d’Hydro-Québec donne l’occasion de discuter de l’avenir de la société d’État, estime Gabriel Nadeau-Dubois.

«Hydro-Québec est une institution fondamentale pour l’avenir du Québec, et on doit en parler», soutient-il.

Selon lui, le mandat premier d’Hydro-Québec devrait être d’électrifier le Québec, et non d’attirer des entreprises internationales.

Même s’il affirme être d’accord que l’hydroélectricité amène des opportunités de développement économique, il estime qu’il faut être prudent face à celles-ci.

«Hydro-Québec ne peut pas être l’instrument d’un seul homme, Pierre Fitzgibbon, ça doit demeurer un instrument collectif pour les Québécois et les Québécoises», dit Gabriel Nadeau-Dubois.