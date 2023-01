Il travaille dans le même garage de Saguenay depuis un demi-siècle

À l'ère où la pénurie de main-d’œuvre est un véritable enjeu pour les employeurs, la fidélité et la loyauté sont des qualités très recherchées chez les employés.

Rock Bélanger, qui travaille depuis 50 ans pour le même garage de Saguenay, Potvin Pneus Mécanique, fait parti de ces employés fidèles dont rêvent les employeurs.

«En temps normal, je devrais être à la retraite.. J'ai 67 ans, mais je suis pas prêt, faut ça se passe là aussi, a affirmé M. Bélanger en pointant sa tête. Si dans la tête, c'est pas prêt, c'est pas prêt.»

Pendant presque toute sa carrière, Rock Bélanger a changé des pneus. À l'époque où il a commencé, tout se faisait manuellement, et même à l'extérieur.

«Dans le temps, les toutes premières machines étaient à bras. Aujourd’hui, c'est des machines sans contact. Ç’a évolué avec le temps, maintenant on a des garages. C'est beaucoup mieux qu'avant», a-t-il affirmé.

Dans les dernières années, ses tâches ont changé. «Depuis deux ans, je ne fais plus de pneus, je fais de la livraison par camion. Je trouvais que c'était un plus pour moi, c'est moins physique, a-t-il dit. Ça joue entre 150 et 200 km par jour. J'adore me promener. »

Rock Bélanger connaît pratiquement tous les employés de l'entreprise, et ils sont plus d’une centaine. Pour ses collègues, son expérience est précieuse.

«Il est toujours prêt à rire, toujours prêt à travailler, toujours prêt à rendre service. C'est vraiment quelqu'un qui est apprécié ici», s’est réjouie sa patronne, Marie-Ève Gagnon.

«On a tout fait pour adapter son travail pour qu'il puisse continuer tant qu'il le voudra. On le garde, tant qu'il voudra être là, on va le garder c'est sûr!», a-t-elle poursuivi.

«Monsieur Bélanger, c'est un excellent collègue. Il est vite, il est toujours prêt, il te trouve ce que tu veux. Il a de l’expérience le monsieur, donc c'est le fun pour ça», a expliqué quant à lui un de ses collègues, Lucas Bédard.

Il est aussi un mentor pour les plus jeunes. Et avec les années, il en a vu passer. «Oui, j'en ai vu en masse! Avec les jeunes, ça va très bien. Quand ils manquent d'expérience, on va jaser avec eux autres pour leur en donner un petit peu. C'est plaisant!», a affirmé le sexagénaire.

Pour lui, pas question de finir sa carrière ailleurs. «J'irai jamais ailleurs. Quand je vais prendre ma retraite ici, ça va être fini!, s’est-il exclamé en riant. Pour l'instant, je suis encore en pleine forme, je veux continuer. Si je peux faire encore une couple d'années, je serais bien content!»