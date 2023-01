Investissement de 12 M$ à l'usine BRP Megatech de Shawinigan

D’importantes améliorations à l’usine de Bombardier, située à Shawinigan, vont nécessiter des investissements totalisant plus de 12 millions $ en plus de créer une cinquantaine d’emplois.

BRP Megatech, la nouvelle filiale de BRP inaugurée lundi, doit jouer un rôle important pour l’électrification des produits de BRP.

Les sommes injectées serviront à améliorer la technologique des lignes de production et des équipements de tests et de laboratoires R et D. L’argent investi permettra aussi d’améliorer le bâtiment en général.

Environ 360 employés œuvrent au sein de l’usine implantée en Mauricie, dont 150 qui ont été embauchés au cours de la dernière année.

«D'autres embauches seront confirmées cette année en lien avec la croissance de l'entreprise», a-t-on indiqué dans un communiqué fourni par BRP.

«Shawinigan a aussi grandement contribué à l'essor énergétique du Québec. Et nous avons bien l'intention d'être un joueur majeur dans le cadre de la transition énergétique qu'a entamée la province», a indiqué le maire de Shawinigan, Michel Angers.