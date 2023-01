Le glissement de terrain de La Baie a coûté au moins 5,3 millions $

Le glissement de terrain qui avait entraîné des dizaines d’évacuations l’été dernier dans l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, a coûté plus de 5,3 millions $ au ministère de la Sécurité publique à ce jour, a appris TVA Nouvelles.

L'aide aux sinistrés représente plus de la moitié de cette somme, alors que 97 résidences avaient dû être évacuées, pour un total de 180 sinistrés.

En plus de devoir se reloger et se nourrir pendant leur évacuation, certaines personnes ont été forcées de faire une croix sur leur passé.

C'est le cas de Pierre Verreault, dont la maison a dû être démolie alors qu’il venait tout juste de finir de la rénover.

M. Verreault a reçu 297 000 $ en dédommagement pour sa demeure, ce qui lui a permis d’aménager dans une nouvelle maison située à quelque pas de son précédent logis.

«C'est bon ce que j'ai reçu, mais ce n'est pas assez pour du neuf, a-t-il affirmé. Le gouvernement a quand même fait un bon travail parce que, si on s'était fié uniquement sur l'évaluateur municipal, on n'aurait pas eu grand-chose.»

Les 5,3 millions $ dépensés à ce jour par le gouvernement pour dédommager les sinistrés ont étonné certains d’autres eux.

«Je suis surpris parce que je m'attendais à ce que ça coûte beaucoup plus que ça», a indiqué un ancien sinistré rencontré dans le secteur lundi matin.

Pendant cette période qui s'est échelonnée sur près de six mois, Saguenay a accordé des contrats à une trentaine d'entreprises privées sans appel d'offres, selon ce que l'on peut lire dans le rapport préliminaire préparé par la mairesse de Saguenay et qui sera déposé ce mardi à la séance du conseil municipal. Le rapport final est attendu dans six mois.

«Ce n'est pas surprenant voyant tout le travail qu'ils avaient à faire en partant», a précisé un autre ex-sinistré, Michel Fortin.

La majorité des dépenses encourues par la ville seront remboursées par Québec.

Les sinistrés ont été rencontrés une fois de plus par les autorités jeudi dernier. Ils ont été informés des travaux qui seront à finaliser au printemps et qui pourraient faire une petite différence sur la facture finale.