Le maire de Québec garde le cap sur 2028 pour le lancement du tramway

Malgré les délais liés à l'appel d'offres sur le matériel roulant du tramway, le maire de Québec garde le cap sur 2028 pour que les wagons accueillent leurs premiers passagers.

«Les délais liés au matériel roulant ne changent rien sur la mise en chantier et à la livraison en 2028. On est toujours sur cet horizon. On avait un peu de temps. On avait prévu cet espace-là. On a la chance de pouvoir négocier», a indiqué le maire, Bruno Marchand, en marge du conseil municipal, lundi.

Négociations

Avec un seul soumissionnaire pour les futurs wagons du tramway, Alstom, la Ville a maintenant la possibilité de discuter avec l'entreprise, rappelle le maire. Mais il n'a pas l'intention de presser les choses.

«Ce n’est pas vrai qu’on va faire fi du temps et négocier n’importe quoi.» Les travaux préparatoires du projet vont d'ailleurs de l'avant comme prévu.

Quant au prix du mégaprojet, le maire ne peut toujours pas s'avancer. Une mise à jour des coûts doit être rendue publique dans les prochaines semaines, mais on sait déjà que l'inflation aura causé une pression à la hausse sur la facture qui est pour l'instant fixée à 3,965 milliards $.

Coûts

En réplique au chef d'Équipe priorité Québec, Patrick Paquet, qui cite des «sources» pour affirmer que les coûts se chiffreront à 6 à 8 milliards $ et qui réclame de les plafonner à 4 milliards $ sans quoi il faudrait selon lui «mettre la hache» dans le projet, le maire a questionné la provenance de ces informations. «Je ne l'ai pas ce prix-là. Je suis content que M. Paquet puisse me le dire, lui qui est très informé des travaux», a-t-il ironisé.

M. Paquet prédit aussi que la Ville coupera cinq à six kilomètres dans le projet et que le gouvernement fédéral ne financera pas les hausses de coûts à la hauteur de 40 %. Pour M. Marchand, ces prétentions n'ont «ni queue ni tête». Il a assuré qu'il n'est pas dans les plans de raccourcir le tracé. Rappelons aussi qu'avant les Fêtes, le premier ministre Justin Trudeau avait confirmé l'engagement d'Ottawa à financer les dépassements de coûts du tramway dans une proportion de 40 %.