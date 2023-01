Le projet de mine lithium Baie James approuvé par Ottawa

Le projet de mine de lithium situé à environ 100 kilomètres à l'est de la Baie James et de la communauté crie d'Eastmain a obtenu le feu vert d’Ottawa pour aller de l’avant, mais doit encore obtenir celui de Québec.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a jugé que les mesures d'atténuation environnementales du projet sont satisfaisantes. Il impose toutefois 271 conditions.

Ces dernières «comprennent des mesures visant à protéger le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs et les oiseaux en péril, les terres humides, le caribou des bois, les chauves-souris en péril, la santé des Cris et l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Cris», a résumé un communiqué de l’Agence d'évaluation d'impact du Canada.

Le projet de mine de lithium Baie James devrait entre autres comprendre une mine à ciel ouvert et une aire de stockage de résidus. Il devrait produire une moyenne de 5 480 tonnes de minerai par jour sur une durée de vie de la mine de 15 à 20 ans.

Selon les chiffres fournis par le promoteur, le projet nécessiterait 280 travailleurs pendant la construction et une moyenne annuelle de 167 employés pendant l'exploitation de la mine.

Ce projet fait également l'objet d'une évaluation environnementale provinciale. Québec est toujours en cours de processus.