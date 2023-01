Le retour du Salon de l'Auto de Montréal

Après deux éditions annulées en raison de la pandémie, c’est le retour du Salon de l’Auto à Montréal au palais des congrès.

«On est très fébrile parce qu'on est contents d'être là. Ça a été vraiment dur pour le moral de devoir annuler deux éditions. Je sais que les gens attendent patiemment le Salon de l'Auto et là, on est content parce qu’on va présenter un salon en format réduit. On ne va rien se cacher, il y a moins de constructeurs qui participent dans tous les salons à travers le monde, Montréal n'est pas une exception malheureusement. Par contre, on sera un des trois seuls salons au Canada cette année», mentionne le vice-président exécutif du Salon de l’Auto de Montréal, Denis Dessureault.

Les adeptes de voitures auront la chance de voir environ 220 véhicules au Salon de l’Auto.

«À partir de mars 2020, aucun Salon de l'Auto n'a eu lieu à travers le pays, ça inclut les six grands salons et malheureusement pour nos collègues de l'ouest, cette année, les trois salons dans l'ouest sont annulés encore pour 2023», dit-il.

L’édition de cette année sera réduite puisque plusieurs constructeurs automobiles n’ont pas beaucoup de voitures en stock.

«Les constructeurs automobiles nous l'ont dit. Cette année, c'était une question financière et les budgets qui avait été allouée niveau marketing pour les Salons de l'Auto ont été récupérées par le marketing et ils font d'autres événements», souligne-t-il.

