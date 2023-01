Lisa Marie Presley dépensait plus de 92 000 $ par mois avant sa mort

L'auteure-compositrice-interprète Lisa Marie Presley, la fille unique d’Elvis Presley, dépensait plus de 92 000 $ US par mois avant son décès en plus d’avoir une dette d’un million de dollars, a rapporté le National Post.

Les documents juridiques obtenus par The Blast en novembre permettent de supposer que la femme, qui est décédée d’une double crise cardiaque à 54 ans, valait peut-être tout au plus 4 millions $ US, considérant ses dépenses exorbitantes et sa dette envers le fisc.

Des documents ont aussi révélé que Lisa Marie avait 95 266 $ US en liquidités et 714 775 $ US en actions et obligations. La femme obtenait chaque mois plus de 100 000 $ grâce à la succession et aux entreprises de son défunt père, Elvis Presley.

Mail Online a également rapporté que Lisa Marie a déjà eu une dette de 16 millions $ US après des accords conclus par son directeur commercial Barry Siegel.

On ne connaît pas sa valeur totale au moment de sa mort. Celle d’Elvis Presley était de 5 millions $, après son décès en 1977.