L’Office québécois de la langue française lance officiellement sa «vitrine linguistique»

Après le lancement de sa version bêta au cours de l’été 2022, la «Vitrine linguistique» de l'Office québécois de la langue française (OQLF) est désormais complète.

Rappelons que cette plateforme a été créée afin de fusionner la Banque de dépannage linguistique (BDL) et le Grand Dictionnaire terminologique (GDT).

En décembre dernier, les deux sites ont annoncé que leur contenu intégral sera rassemblé exclusivement sur la Vitrine linguistique dès le début de l'année 2023. C’est désormais chose faite.

Cette nouvelle plateforme se veut plus facile d’utilisation et permet de gagner du temps puisqu’elle offre la possibilité de faire une recherche simultanée dans ces deux outils.

Elle donne accès à des centaines de milliers de termes français liés à des domaines spécialisés et aux définitions correspondantes. Elle fournit des réponses aux questions concernant la grammaire, la syntaxe, la ponctuation, les emprunts à l'anglais et plusieurs autres sujets liés à la rédaction.

La Vitrine linguistique propose également des ressources pour les personnes qui apprennent le français et des activités pédagogiques pour le milieu de l'éducation. Elle contient aussi des chroniques, des contenus à télécharger, tels que des aide-mémoire et des modèles de lettres et de courriels.

«La protection du français passe notamment par la qualité de la langue et l'accès à de la terminologie pour franciser les milieux de travail. La Vitrine linguistique est un outil de référence essentiel pour les entreprises, le milieu de l'éducation et la population [...]. Les outils linguistiques de l'Office sont une référence dans la francophonie et sont utilisés au-delà des frontières du Québec», a déclaré Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, dans un communiqué.