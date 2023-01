Stanley Péan rejoint le Conseil des arts de Montréal

Le Conseil des arts de Montréal pourra compter sur un nouveau membre avec la nomination de l’écrivain québécois d’origine haïtienne Stanley Péan comme administrateur.

Il se joindra ainsi à une équipe de 21 bénévoles majoritairement issus du milieu culturel, mais aussi du monde de l’éducation et des affaires, a indiqué la Ville de Montréal par communiqué, lundi.

Ce passionné de théâtre et d’improvisation remplace l’écrivaine Katia Grubisic au conseil.

«Son expérience du milieu des arts et de la culture ainsi que sa vision seront un apport précieux pour guider les travaux du Conseil», a souligné Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville.

«À la fois écrivain prolifique, homme de radio et passeur de jazz, il se révèle un acteur engagé de notre vie artistique. Avec sa riche expérience et sa fine connaissance de plusieurs disciplines, je suis convaincu qu’il sera un grand allié du Conseil et particulièrement du milieu de la littérature qu’il représentera», a déclaré pour sa part le président du Conseil des arts de Montréal, Ben Marc Diendéré.

Né à Port-au-Prince, Stanley Péan a grandi à Jonquière et a participé à la fondation de la troupe d’humoristes Le Groupe sanguin, dont faisait notamment partie Dany Turcotte. Il a également publié une vingtaine de livres, romans et recueils de nouvelles.

L’écrivain a aussi déjà agi à titre de porte-parole du Mouvement pour les arts et les lettres ainsi que de président de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois.

Rappelons que le Conseil des arts a pour mission de soutenir la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles montréalaises.