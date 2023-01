Temps supplémentaire obligatoire: «le ministre peut mettre fin à ça»

Le président du syndicat des professionnelles en soins de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Denis Cloutier, demande au ministre de la Santé, Christian Dubé, de mettre fin au temps supplémentaire obligatoire (TSO) qu’il qualifie de «travail forcé».

En entrevue à LCN, il a pointé du doigt les divergences des politiques en la matière dans les différents territoires du Québec.

«Contrairement à d’autres établissements qui ont pris des mesures pour mettre fin au TSO, dans l’Est-de-Montréal, c’est devenu une culture de gestion, dit-il. Ça prend un engagement. On parle de travail forcé au Québec en 2023.»

Le temps supplémentaire obligatoire est un enjeu préoccupant notamment à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, où un groupe d’infirmières a envoyé un ultimatum à ce sujet à leur employeur.

Dans une lettre, elles dénoncent le maintien de cette pratique en menaçant de démissionner si la situation demeure la même.

«Les infirmières de l’urgence ont vraiment atteint le bout du rouleau et sont épuisées», explique-t-il.

Une administratrice est visée par le groupe d'infirmières, notamment en raison de ce que certains employés appellent des «manigances», soit par exemple d’attendre à la fin d’un quart de travail pour informer une infirmière qu’elle devra faire du temps supplémentaire, car le quart suivant est laissé vacant.

«Je comprends que les infirmières visent leur cheffe, mais le problème est beaucoup plus profond que ça, estime M. Cloutier. Ça fait plus de trente ans que les infirmières subissent du temps supplémentaire obligatoire. Le mot horaire n’a plus aucune signification pour ces filles-là tellement elles sont gardées souvent contre leur gré.»

Le président du syndicat demande donc au ministre Dubé d’agir concrètement.

«Le ministre peut mettre fin à ça plutôt que de juste le promettre ou nous référer à de petites clauses comme l’autogestion des horaires, indique-t-il. Actuellement, c’est un outil qui est à [la] disposition [des gestionnaires] et c’est trop facile de l’utiliser.»