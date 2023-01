Un cadavre dans son lit depuis 20 ans ... d’après son frigo

Des employés de la ville ont fait une macabre découverte dans une maison condamnée de Cork en Irlande alors qu’ils devaient procéder à du nettoyage.

Un squelette se trouvait dans un lit de la résidence. Et la personne est peut-être décédée depuis plus de 20 selon ce qu’indique la date de péremption du beurre dans le frigo de 2001, rapporte The Mirror.

Les enquêteurs ont bouclé la scène autour de la maison d'un étage, tandis que les pompiers ont transporté les restes humains à la morgue de l'hôpital universitaire de Cork. La thèse de l’acte criminel ne semble pas retenue pour le moment.

Il semble que les voisins du défunt, décrit comme un homme reclus, croyaient qu’il avait déménagé.

Mallow Cllr Liam Madden de la police de Cork soutient qu’il est «extraordinaire» que le corps ait pu être là sans être découvert pendant plus de deux décennies.

«J'ai du mal à l'imaginer. Cela s'est déjà produit dans d'autres villes et villages où quelqu'un a été retrouvé. S'ils sont locaux, c'est une réflexion très triste que cette personne ne manquait pas à quelqu’un», ajoute-t-il.

«Le gros problème, c'est l'identification du corps. Ça prendra beaucoup de temps. Dans certains de ces endroits condamnés, des gens y sont allés pour dormir. Ça pourrait être n'importe qui», précise Mallow Cllr Liam Madden, selon le Mirror.