Une modernisation qui donne espoir d’accueillir de nouveaux médecins

Nouvelle encourageante pour l'accès aux soins de santé à Fortierville, dans le Centre-du-Québec, puisque le Centre multiservices de santé et de services sociaux se modernise et aura un nouvel appareil d'imagerie médicale.

La salle de graphie de l’hôpital sera complètement réaménagée et le personnel aura un tout nouvel appareil d'imagerie médicale, ce qui permettra d’être plus rapide et augmenter la diversité des examens. L’objectif est aussi de rendre le lieu de travail encore plus attractif.

« Pour moi, c'est symbolique. Plus nous sommes à la fine pointe de la technologie, plus on attire des médecins qui sortent de l'école et qui ont appris à travailler avec cette technologie. Pour moi c'est très significatif et ceux qui sont-là, veulent aussi rester », a commenté Julie Pressée, mairesse de Fortierville.

Cette nouvelle arrive comme un vent de fraîcheur alors que l'incertitude planait depuis des mois concernant l’urgence. Depuis le 1er juin, le service a dû réduire ses heures d’ouverture et a dû se contraindre à fermer à 20h en raison d’un manque de médecins.

Le gouvernement du Québec et des partenaires financiers tel que la Fondation santé Bécancour-Nicolet-Yamaska et les caisses Desjardins investissent 834 000 dollars.

Les prochaines semaines seront déterminantes pour le recrutement de nouveaux médecins. On cherche présentement trois docteurs pour combler les besoins. C'est d'ailleurs en ce moment que les médecins résidents font leur choix dans la région et donnent leur préférence pour un lieu de pratique. Au premier tour du PREM, le plan régional des effectifs médicaux, un seul médecin a manifesté de l'intérêt pour Fortierville. La MRC espère en attirer davantage pour le deuxième et le troisième tour.

« Notre personnel tient le coup présentement et notre population comprend qu'ils tiennent le fort, mais jusqu'à quand ? Au moins avec cet investissement, on voit que les gens y croient et que le CIUSSS y croit. On a un GMF et une salle d'urgence. On ne peut pas demander mieux dans un petit milieu », s’est exclamé Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour.

Le Centre multiservices de santé et de services sociaux à Fortierville englobe aussi un GMF qui dessert 6 000 usagers. Les travaux de modernisation de la salle de graphie de l'hôpital débuteront fin janvier.