L’ancien ministre libéral, Gaétan Barrette, propose deux solutions pour aider Christian Dubé à régler les nombreux problèmes dans le système de la santé.

«Ce dont on a besoin au Québec, en santé comme en éducation, ce n’est pas compliqué. Puisque ça prend du temps pour remettre nos infrastructures à niveau, on a besoin d’un plan d’une dizaine d’années», dit-il.

Rajeunissement des infrastructures

La première partie qui doit se retrouver dans le plan du ministre de la Santé et des Services sociaux, selon l’ancien député de La Pinière, est de rénover les hôpitaux comme celui de Maisonneuve-Rosemont pour tenter d’offrir un milieu de travail plus agréable pour les employés.

«Un plan de dix ans qui inclut les infrastructures et qui demande au personnel de nous donner dix ans», souligne-t-il.

Thomas Mulcair croit également que rénover des hôpitaux contribuerait à retenir le personnel.

«Quand je dis que le ministre Dubé doit commencer à montrer des résultats, ça commence là! La vétusté des infrastructures est quelque chose qui empêche les employés à être attirés vers un lieu», explique l'ancien chef du Nouveau Parti démocratique.

Un «blitz» de formations

Ce plan étendu sur dix ans permettrait au gouvernement d’ouvrir de nouvelles classes et d’accélérer la formation d’infirmière.

«Pendant ces dix années-là, on va faire un blitz de formation technicienne et non-bachelière parce que ça prend trois ans (...) On forme du personnel parce que la société est rendue à temps partiel», mentionne le docteur Barrette.

Voyez l'échange complet dans la vidéo ci-dessus.