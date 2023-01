Chaos dans les aéroports: manque de ressource pour traiter les plaintes

Pendant que les plaintes en lien avec le secteur aérien continuent de s’accumuler, l’Office des transports du Canada (OTC) ne possède pas les ressources pour rattraper cet arriéré.

Selon de récentes données, l’organisme fédéral accuse un arriéré de 33 000 plaintes, or l’OTC possèderait les ressources pour traiter uniquement 15 000 plaintes par an, selon Tom Oomen, chef de la conformité et de l’application de la loi de l’OTC.

«Nous utilisons toutes les ressources qui sont disponibles aussi efficacement que possible pour toutes ces plaintes. Je comprends que c’est frustrant pour les passagers qui ont déposé une plainte de devoir attendre que la plainte soit résolue. Mais, je peux vous assurer que nous traiterons toutes les plaintes», a-t-il indiqué au micro de Philippe-Vincent Foisy, à QUB Radio.

Ce dernier a également précisé que près de 97 % des plaintes sont réglées à l’amiable à l’extérieur du tribunal.

Plaintes de Noël: pas rentrées

De nombreux cafouillages ont été dénoncés pendant la période des fêtes, mais les plaintes liées à ces événements ne sont toujours pas rentrées.

«Normalement, ça prend environ un mois pour que les plaintes rentrent», a ainsi mentionné M. Oomen en ajoutant que les passagers insatisfaits doivent d’abord envoyer une plainte écrite à la compagnie aérienne avant de se tourner vers l’OTC.»

«Si un passager n’est pas satisfait de la réponse de la compagnie aérienne, ou qu’il ne reçoit pas une réponse dans les 30 jours, c’est alors qu’il peut passer une plainte à l’Office des transports du Canada», a-t-il expliqué.

Les plaignants peuvent suivre l’état de leur plainte via le site web de l’OTC. Ils peuvent donc savoir à quelle position ils sont sur la liste d’attente et quelles seront les prochaines étapes à suivre pour résoudre le tout.