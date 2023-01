Crise à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont: une conciliatrice externe en renfort

Déplorant une «situation intenable», le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé qu’une conciliatrice a été mandatée pour apaiser la crise à l’urgence de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, où la majorité des infirmières menace toujours de démissionner.

Dans l’espoir de calmer les esprits, la cheffe de l’unité d’urgence sera réaffectée à d’autres tâches, a révélé le PDG du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Jean-François Fortin Verreault, lors d’un point de presse mardi après-midi. Les infirmières réclamaient sa démission.

« La personne en question n’est pas responsable du fait qu’on reçoit plus de patients que notre capacité, a-t-il soutenu. Mais c’est certain que la relation avec l’équipe n’est pas là, donc on va réutiliser la personne, mais pas en relation directe avec l’équipe. »

Une conciliatrice a également été nommée pour écouter les deux parties et essayer de trouver des solutions au conflit qui fait rage, a annoncé le ministre Dubé, qui s’est dit «content» d’entendre M. Fortin Verreault dire qu’il avait senti un désir de rapprochement entre les infirmières et les gestionnaires au cours des discussions des dernières heures.

En attendant les résultats de ces discussions, les ambulances seront détournées pour réduire le volume à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, et ainsi donner un peu de répit aux infirmières qui sont épuisées.

La crise bat son plein depuis lundi, quand les infirmières du quart de soir ont refusé le plan de contingence mis en place par les gestionnaires de l’hôpital qui voulait les faire travailler en équipe réduite, un plan qui mettait les infirmières en surcharge et compromettait selon elles la santé la sécurité des patients.