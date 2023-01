Des chaussettes Philadelphia pour agrémenter les «Montreal Bagel» de Nike

Les produits fromagers Philadelphia ont annoncé sur leurs réseaux sociaux la mise en vente des nouvelles chaussettes «Philly Schmear» à l'allure du fromage à la crème pour accompagner l’arrivée sur le marché mardi des chaussures Dunk Low «Montreal Bagel» de Nike.

«Un bagel n’est rien sans le Philly lisse et crémeux. C’est pourquoi on drop les chaussettes Philly Schmear, pour compléter votre ensemble inspiré des bagels», est-il énoncé dans leur publication.

Depuis le mardi 17 janvier, les souliers en hommage à Montréal et ses bagels sont en vente au prix de 160 $. Les Drunk Low «Montreal Bagel» de Nike ont une semelle beige et blanche, un logo bleu et un motif en forme de graines de sésame, ressemblant les petits pains de la métropole.

Photo fournie par Nike

Vendredi, des centaines de personnes faisaient la file à la boutique montréalaise Off The Hook au centre-ville, espérant mettre la main sur ces chaussures, que certains qualifient d'«iconiques».

Philadelphia pourra donc profiter de l’effervescence continue par les consommateurs montréalais.

La date de sortie et les détaillants participants des chaussettes décorées de fromage à la crème seront annoncés prochainement sur le Instagram de Philadelphia, «phillycreamchs».