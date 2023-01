Evgenii Dadonov s’occupe des Jets

Un héros insoupçonné a jailli, mardi au Centre Bell. Evgenii Dadonov a inscrit un doublé dans une victoire de 4 à 1 du Canadien de Montréal face aux Jets de Winnipeg.

Les sourires de l’attaquant russe étaient aussi rares que ses filets depuis le début de la campagne. Il a toutefois doublé sa production en enfilant l’aiguille deux fois en période médiane.

Quant à lui, Samuel Montembeault a brillé lors de ce cinquième départ consécutif entre les poteaux du Canadien. Il a repoussé 25 rondelles en route vers sa neuvième victoire de la saison ー un nouveau sommet en carrière dans le circuit Bettman.

Imprévisible CH

D’un côté, la meilleure équipe de l’Association de l’Ouest, en bonne santé, qui n’avait perdu qu’un seul de ses neuf matchs précédents.

De l’autre, la sixième pire formation du circuit, qui vient d’autant plus de perdre les services de trois attaquants réguliers, Jake Evans, Joel Armia et Juraj Slafkovsky.

On était en droit de s’attendre à une soirée bien longue au Centre Bell, mais les Jets sont plutôt tombés dans le piège tricolore, à l’instar des Rangers de New York dimanche.

Après avoir concédé le premier but du match, une réussite de Kyle Connor en supériorité numérique, les hommes de Martin St-Louis ont resserré leur jeu en zone défensive et en transition pour prendre l’ascendant.

Devant ses parents et contre son frère Morgan, Justin Barron a peut-être servi sa plus belle passe en carrière dans la Ligue nationale de hockey, sur le but qui a créé l’égalité. Il a repéré Dadonov à l’autre extrémité du territoire offensif pour permettre à l’ailier russe de dégainer sur réception et d’inscrire son troisième filet de la saison.

Quelques instants plus tard, Barron s’est fait complice d’un autre attaquant mal-aimé du CH. Mike Hoffman a démontré ses talents de tireur d’élite en déjouant Connor Hellebuyck dans la partie supérieure pour donner les devants aux siens.

Dadonov a ensuite sauté sur un retour de lancer pour procurer une avance de 3 à 1 au CH. Josh Anderson a complété la marque en profitant d’une percée inspirée de Kirby Dach au troisième vingt.

Par ailleurs, en fin de période médiane, Cole Caufield a écopé de ses premières minutes de pénalité de la saison. Il a fait trébucher Josh Morrissey.

Le CH salue ÉCJ

Par ailleurs, avant la mise au jeu initiale, le Tricolore a salué les exploits de membres de l’équipe canadienne qui a remporté l’or au dernier Championnat du monde de hockey junior.

Sans surprise, les espoirs du CH Joshua Roy et Owen Beck ont eu droit à l’accueil le plus chaleureux. L’entraîneur adjoint Stéphane Julien et les Québécois Tyson Hinds et Nathan Gaucher ont aussi été salués.

Le Tricolore disputera aussi ses quatre prochains matchs à domicile. Jeudi, les Panthers de la Floride seront en visite au Centre Bell.