Fonctionnaires fédéraux: un retour au travail hybride et compliqué à Shawinigan

Le retour au travail en présentiel pour les fonctionnaires fédéraux, lundi, s’est avéré compliqué au centre fiscal de Shawinigan, où il manque d’espaces de bureau pour accueillir tout le monde.

Plus de 1 500 employés étaient attendus au bureau, mais il n’y a que 600 places disponibles. Lundi, seulement les cadres sont entrés au travail à Shawinigan.

Ces deux dernières années, le gouvernement a beaucoup embauché, ce qui explique le manque criant d'espaces de travail, mais aussi de stationnements.

«C'est un beau problème si on a créé quelque chose que les gens veuillent venir chez nous. C'est pour ça que la nouvelle bâtisse va servir», a expliqué François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

Une solution au problème serait d'accueillir les employés dans les nouveaux locaux actuellement en construction, mais ils ne seront prêts que quelque part en 2024.

L'annonce du retour partiel en présentiel a contrarié plusieurs employés. «La façon que ç’a été annoncé à la va-vite avant les Fêtes. À l'agence, on avait un plan de retour au travail qui était balisé, public et qui avait un échéancier dans le temps. C'était très clair», a expliqué le président du syndicat de la section locale 10005, Julien Nobert.

Depuis plus d'un an et demi, le syndicat est aussi en période de négociations. Les travailleurs souhaitent revoir les salaires à la hausse et aussi aborder la possibilité du télétravail. Ils se tourneront vers des votes de grèves d’ici la fin du mois d’avril. Les journées de grève risquent de se produire en pleine période d’impôt.

La situation semble être la même au centre de traitement de données, alors que rien n'a changé depuis la semaine dernière et les employés n'auraient pas été avisés d'un prochain retour au travail en mode hybride.