Hausse de décès sur les routes du Québec

La conduite imprudente et l’excès de vitesse sont les principales causes des accidents sur le réseau routier du Québec où le nombre de collisions mortelles et de décès est en hausse en 2022, selon un bilan de la Sûreté du Québec.

L’année dernière, quelque 266 collisions ont causé la mort de 291 personnes, dont 36 piétons, et sept cyclistes, des chiffres qui sont au-dessus de la moyenne des cinq dernières années avec 232 accidents mortels et 253 décès.

Le nombre de décès demeure en hausse par rapport à 2021 où on avait enregistré 265 décès dans 245 accidents, alors que le nombre de cyclistes décédés reste le même avec sept morts en 2021 et en 2022.

La conduite dangereuse et les excès de vitesse sont en cause dans 32 % des collisions, tandis que la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la fatigue est derrière 15 % des accidents.

La SQ précise que près de 30 % des victimes décédées ne portaient pas la ceinture de sécurité et met en cause le comportement humain dans l’hécatombe qui survient chaque année sur les routes du Québec.

«L’adoption de comportements sécuritaires lors de la conduite représente l’une des clés dans l’atteinte de la Vision zéro qui permettraient d’améliorer le bilan routier pour les années à venir», a plaidé mardi la SQ.