Impact des médias sociaux: baisse de l’estime de soi et troubles alimentaires

L’augmentation de l’usage des médias sociaux provoque une baisse de l’estime de soi et un accroissement des symptômes associés aux troubles alimentaires chez les adolescents.

C’est ce qu’a révélé une étude menée par Patricia J. Conrod, chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, établissant également que la situation est d’autant plus préoccupante puisqu’elle survient durant une période cruciale du développement des jeunes et qu’elle perdure.

Cette étude a confirmé que les plus grands consommateurs de temps d’écran sont les plus susceptibles d’avoir une faible estime d’eux-mêmes, et ce, dès la première année de l’utilisation.

Et cet effet est particulièrement marqué chez les utilisateurs de médias sociaux, dont la baisse de l’estime de soi perdure et mène à une augmentation marquée des symptômes associés aux alimentaires deux ans plus tard.

«Il est urgent que les plateformes de médias sociaux collaborent en toute transparence avec les scientifiques. Les propriétaires devront choisir entre leur profit et la santé mentale de leurs utilisateurs, afin de trouver rapidement des solutions pour mitiger les effets physiques et psychologiques des réseaux sociaux sur les jeunes», a insisté Patricia J. Conrod, également professeure au département de psychiatrie et d’addictologie de l’Université de Montréal.

«Jusqu’à maintenant, les chercheurs n’ont aucun accès à la structure et au fonctionnement interne de ces plateformes, a-t-elle renchéri. En attendant plus d’ouverture, nous devons néanmoins conscientiser les jeunes à leurs effets insidieux.»

L'étude a été publiée dans le journal Psychology & Health et réalisée à partir d’un panel de 3800 jeunes dans une trentaine d’écoles secondaires du Grand Montréal qui ont été interrogés annuellement sur une période de 5 ans dans le cadre de cette étude.