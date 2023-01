La générosité des Québécois fait un «bond gigantesque de 700 %»

L’inflation n’a pas empêché la générosité des Québécois, qui ont fait don d’un montant record à l’occasion de la campagne de fin d’année de la Fondation des jeunes de la DPJ.

• À lire aussi: Noël à la DPJ: sans nouvelles de ses parents

• À lire aussi: Noël à la DPJ: le souhait de Bertrand

En effet, la fondation a amassé un montant record de 907 000 $, qui servira à soutenir les jeunes les plus vulnérables de la société, a fait savoir par communiqué la fondation des jeunes de la DPJ.

Les Québécois et Québécoises ont aussi donné cadeaux et vêtements chauds par milliers, lesquels dons totalisent une valeur de plus de 250 000 $.

La fondation des jeunes de la DPJ dresse ainsi un bilan formidable, qui dénote un «bond gigantesque de 700 % des dons» par rapport à l’année 2019.

Rappelons qu’en décembre, le journaliste Harold Gagné a rencontré pour raconter leur histoire divers adolescents et adolescentes ayant profité de l’aide de la Fondation.

Malgré leur parcours difficile, ils étaient nombreux, accompagnés par la Fondation, à réaliser leur rêve.

La jeune Mila, par exemple, soumise à la Loi sur la protection de la jeunesse dès l’âge d’environ deux ans, étudie au cégep pour devenir intervenante en délinquance.

Daniela, qui a vécu quant à elle dans un foyer de groupe, est en voie de devenir infirmière.

Diamanto Kyrkas a, pour sa part, souhaité témoigner pour la première fois de son parcours lors de son passage à TVA Nouvelles. Aidé par la Fondation, la jeune femme poursuite elle aussi des études au cégep.

Cette mobilisation sans précédent aura à cet égard permis à plusieurs jeunes de vivre un Noël magique, en plus de venir en aide aux enfants et adolescents en besoin de protection.

Selon Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ, cette augmentation s’explique parce que les donateurs constatent que la Fondation est un vecteur de changement.

«Ce résultat record exprime clairement l’appui et l’enthousiasme des donateurs face à notre organisme, mentionne-t-elle. Tout au long de l’année, nous leur partageons des actions concrètes qui sont réalisées grâce à leurs dons. Ainsi, une confiance importante s’est établie avec nos donateurs, qu’ils soient avec nous depuis plusieurs années ou qu’ils aient nouvellement joint notre grande communauté.»

Pour aider ces enfants, visitez le site de la Fondation des jeunes de la DPJ.