La police découvre un véritable arsenal après un appel accidentel au 911

Armes longues, pistolets, épées et grenades ; des policiers de la GRC qui effectuaient un simple contrôle de routine après un appel accidentel au 911 ont eu la surprise de tomber sur un véritable arsenal à Cole Harbour, près d’Halifax, lundi soir.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a expliqué mardi avoir reçu un appel qui aurait été passé au 911 à 20 h 25. Protocole oblige, des patrouilles ont été envoyées à la résidence d’où provenait le coup de fil pour s’assurer qu’il n’y avait bel et bien pas d’urgence.

FOURNIE PAR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Or, sur place, les patrouilleurs ont réalisé que les occupants des lieux, un homme et une femme, s’étaient disputés. Curieux, ils ont ensuite remarqué qu’il y avait des dommages un peu partout dans la propriété et que des armes à feu traînaient à la vue de tous.

Poussant leur enquête plus loin, les policiers ont fouillé la maison et ont saisi «quatre armes de poing, de nombreuses armes d'épaule dont une carabine, des magazines chargés, des grenades, deux épées, une lance, de multiples couteaux et des munitions», a énuméré la GRC.

FOURNIE PAR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Le propriétaire des armes, William Adam Judson Butt, 42 ans, a été arrêté et fait maintenant face à quatre accusations, incluant pour possession non autorisée d’une arme prohibée et pour méfait.