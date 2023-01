Le prince Harry prédit qu'au moins un des enfants du prince William finira comme lui

Le prince Harry a exprimé son inquiétude pour les trois enfants du prince et de la princesse de Galles.

• À lire aussi: Le prince Harry bat un record Guinness

• À lire aussi: L'auteur d'une violente chronique contre Meghan lui présente ses excuses

• À lire aussi: Livre du prince Harry: «Je me demande si les gens n’ont pas de vie»

Dans une interview promotionnelle de sa nouvelle autobiographie, Le Suppléant, pour The Telegraph, le duc de Sussex a réfléchi à la façon dont les enfants de son frère aîné pourraient être affectés par leur position au sein de la famille royale britannique. Le prince William est l'héritier du trône, suivi de ses enfants, le prince George, neuf ans, la princesse Charlotte, sept ans, et le prince Louis, quatre ans.

« Comme je le sais très bien au sein de ma famille, si ce n'est pas nous (moi et mon frère), ce sera quelqu'un d'autre, a déclaré le prince. Et bien que William et moi en ayons parlé une ou deux fois, et qu'il m'ait dit très clairement que ses enfants ne sont pas de ma responsabilité, je ressens toujours une responsabilité sachant que sur ces trois enfants, au moins un finira comme moi, le suppléant. Et ça fait mal, ça m'inquiète. »

Dans ses mémoires, le duc de Sussex a affirmé que les membres de sa famille le surnommaient « the spare » (le suppléant) quand il était petit, en référence à l'expression « the heir and the spare » (l'héritier et le suppléant), renvoyant à la tradition des couples royaux d'avoir un enfant en plus, au cas où quelque chose arriverait à l'héritier.

« Je suis venu au monde au cas où quelque chose arrive à Willy. J’ai été appelé pour être un backup, faire distraction, diversion et, si nécessaire, suppléer. Un rein, peut-être. Une transfusion sanguine. De la moelle épinière. Cela m’a été dit de façon très explicite dès le début de mon existence et régulièrement rappelé avec insistance par la suite », écrit-il dans son ouvrage.

Les représentants de Buckingham Palace ont refusé de commenter les affirmations du prince.