L’étudiant à la veste pare-balles pourra retourner au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

L’étudiant qui a semé l’émoi au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu en novembre dernier en se présentant avec un gilet pare-balles pourra de nouveau fréquenter l’établissement scolaire, a appris TVA Nouvelles.

Dans le cadre d’une audience, lundi, le Tribunal a accepté que certaines conditions de remise en liberté imposées à Simon-Olivier Frappier, 20 ans, soient allégées.

L’avocat de la Couronne, Me Simon Boulianne, confirme qu’il n’y a plus de conditions légales qui empêchent l’accusé de se présenter au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La condition qui empêchait Simon-Olivier Frappier d’entrer en contact avec le professeur de psychologie, Frankie Bernèche, envers qui l’accusé aurait proféré des menaces de mort, a aussi été levée.

Les autres conditions demeurent cependant en vigueur.

Il lui est toujours interdit de posséder des armes et de porter la veste pare-balles qui a semé la panique chez certains étudiants et déclenché une opération policière d’envergure lors de laquelle les étudiants et le personnel ont été confinés pendant plusieurs heures.

Le dossier revient devant le Tribunal à la fin janvier.