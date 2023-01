Léger recul de l’inflation au Canada

L’inflation au Canada a légèrement ralenti au mois de décembre notamment en raison de la baisse des prix de l’essence.

• À lire aussi: Inflation: la moitié des Canadiens pessimistes par rapport à leur salaire

• À lire aussi: Légère hausse des ventes de maisons et baisse des inscriptions au Canada

• À lire aussi: Le risque d’une récession en 2023 est toujours de 50%, estime Girard

Le taux d’inflation s’est établi à 6,3 % d'une année à l'autre en décembre au Canada, soit une baisse de 0,5 % par rapport à celui enregistré en novembre (6,8 %).

Selon les dernières données de Statistique Canada, le ralentissement de la croissance des prix de l'essence a été contrebalancé par une hausse des coûts de l'intérêt hypothécaire, ceux des vêtements et chaussures, ainsi qu'aux prix des articles et accessoires de soins personnels.

Sans les aliments et l'énergie, les prix ont progressé de 5,3 % d'une année à l'autre en décembre, après avoir augmenté de 5,4 % en novembre.

Forte baisse de l’essence

Sur une base mensuelle, le coût de l’essence a diminué de 13,1 % pour le mois de décembre. Il s'agit de la baisse mensuelle la plus prononcée depuis avril 2020.

«Ce recul s'explique par une diminution des prix du pétrole brut dans le contexte d'un ralentissement économique mondial, ainsi que par une baisse de la demande découlant de la hausse des cas de COVID-19 en Chine», a noté l’agence fédérale.

D’une année a l’autre, les prix de l’essence ont progressé de 3 % en décembre.

Les prix à l’épicerie ont ralenti

Le coût du panier d’épicerie a légèrement ralenti en décembre (+11 %) par rapport à novembre (+11,4 %). Selon Statistique Canada, la croissance des prix a oscillé autour de 11 % au cours des cinq derniers mois.

En décembre, les prix ont augmenté à un rythme plus lent pour un certain aliments, comme les boissons non alcoolisées (+16,6 %), les produits de boulangerie (+13,5 %), le café et thé (+13,2 %), les autres préparations alimentaires (+11,5 %) et les fruits en conserve et préparations à base de fruits (+7,2 %).

Le ralentissement de la croissance des prix dans les épiceries a été contrebalancé par l'augmentation des prix des légumes frais, qui ont augmenté de 13,6 % en décembre après avoir augmenté de 11,2 % en novembre.

Au Québec, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 6,3 % d’une année à l’autre. Sur une base mensuelle, il a reculé de 0,7 %, entre novembre et décembre.