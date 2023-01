Procès: les antitramway déboutés en Cour, le projet peut aller de l'avant

La Cour supérieure a tranché : le projet de tramway n'est pas illégal. Le juge a rejeté en bloc les arguments des antitramway et statue que le projet peut aller de l'avant.

«Bref, rien dans le recours des demandeurs ne pose obstacle au projet de tramway de la Ville de Québec», conclut le juge Clément Samson, dans le jugement dont Le Journal a obtenu copie.

Le juge affirme que «le Conseil des ministres avait le pouvoir de se prononcer sur le projet de tramway de Québec au sens des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement », que le processus a été mené en accord avec cette loi, que le conseil des ministres avait la discrétion d'accepter le projet de Québec.Les demandeurs échouent dans leur demande d'exiger un référendum puisque aucune loi ne l'impose, conclut la Cour.

De plus, «les tribunaux n’ont aucun pouvoir pour intervenir en regard du manquement à des engagements électoraux», tranche le juge.

«De façon générale, les demandeurs échouent dans leur contestation du projet de tramway en regard d’une atteinte quelconque à leurs droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne», écrit-il. Ainsi, la demande de dommages-intérêts compensatoires et punitifs est rejetée.

Le juge Clément Samson, qui a entendu la cause des antitramway en décembre dernier, a rendu mardi matin son jugement.

Il était appelé à trancher une question cruciale : le projet de tramway de Québec est-il illégal?

C'est la prétention du groupe Québec mérite mieux (QMM), qui a porté la cause devant le tribunal de la Cour supérieure.

QMM s'est adjoint les services de l'avocat Guy Bertrand pour le représenter.

Il demandent que le projet soit stoppé et que le tribunal ordonne la tenue d'un référendum sur le projet. Pendant quatre jours au début décembre, le tribunal a entendu les arguments des deux parties. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a convoqué la presse à 11h30 pour partager sa réaction au jugement.

QMM réagira quant à lui en après-midi.

Conséquences sur la qualité de vie

Lors du procès, les demandeurs ont fait entendre deux résidents qui habitent en bordure du tracé du futur tramway. Ceux-ci ont exposé les conséquences potentielles du projet sur leur qualité de vie, l'une d'elle qualifiant les expropriations de «viol».

Des experts appelés par QMM ont affirmé que le projet était «inacceptable» car la Ville n'a pas considéré tous les mode de transport possibles.

Les opposants avaient échoué à faire rendre publiques les décisions du conseil des ministres qui ont précédé l'adoption du décret autorisant le tramway.

Expertises «inutiles»

De son côté, la Ville de Québec et le gouvernement du Québec avaient réfuté tous les arguments de QMM, demandant au juge Samson de considérer les contributions des deux experts comme «complètement inutiles» et de les rejeter.

La Ville a rappelé qu'elle n'a pas d'obligation légale d'organiser un référendum pour prendre une décision sur le tramway. Elle argue que le projet ne peut être déclaré illégal s'il a été autorisé par l'Assemblée nationale.

Le procureur du Québec avait quant à lui plaidé qu'il ne revient pas à la cour de juger de la décision «politique» qui a été prise pour le tramway.