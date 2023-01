Trois verres d’alcool par semaine, c’est déjà trop

Boire trois verres d’alcool par semaine présente déjà un risque «modéré» pour la santé, martèle le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS).

Selon le rapport du CCDUS dévoilé mardi, au-delà de deux verres standards (soit l’équivalent d’une bière de 341 ml avec 5 % d’alcool), le risque de blessures ou d’autres problèmes augmente pour la plupart des gens.

Ainsi, prendre entre trois et six verres par semaine augmente le risque de développer certains cancers, comme le cancer du sein ou du côlon.

Une consommation de sept verres et plus par semaine augmente le risque d’avoir une maladie du cœur ou un AVC. Pour chaque verre de plus, le risque d’avoir des problèmes de santé, des maladies ou autres blessures augmente «de façon exponentielle», prévient le CCDUS.

Le document rappelle également que durant la grossesse, «le plus sécuritaire, c’est zéro alcool».

Le groupe d’experts derrière ce rapport avait pour mandat de mettre à jour les dernières directives sur la consommation d’alcool au Canada (DCAFR) qui ont été publiées en novembre 2011.

Avec ce nouveau document, le CCDUS ne souhaite pas «fixer un seuil de consommation en dessous duquel il n’y a aucun risque», mais plutôt de fournir «des repères».

Des directives «simples et acceptables»

Dans un communiqué publié mardi matin, Educ’alcool s’est réjoui des révisions apportées par le CCDUS.

«Il est, à notre avis, essentiel que les directives véhiculées soient perçues comme simples et acceptables par la population pour éviter qu’elles soient contreproductives en matière de prévention», a déclaré Geneviève Desautels, directrice générale d’Éduc’alcool.

«Nous souhaitons que les directives soient claires, solidement appuyées, qu’elles comprennent des mesures collectives et individuelles et qu’elles fassent appel à l’intelligence des gens. C’est d’ailleurs pourquoi nous trouvons des plus pertinentes la nouvelle directive voulant que le nombre de consommations standard contenues en fonction du taux d’alcool et du volume soit affiché sur les contenants», a ajouté Mme Desautels.