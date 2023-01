Trucs et astuces pour une bonne conduite hivernale

Conduire dans des conditions hivernales dangereuses pose de nombreux défis et dans de très mauvaises conditions, il est préférable d’éviter de conduire.

Si vous devez absolument vous déplacer en voiture, voici comment vous assurer que vous et votre voiture êtes aussi préparés que possible et ce qu’il faut faire si vous êtes pris au dépourvu.

Bien se préparer

Prévoyez plus de temps avant de partir pour dégivrer la voiture et attendez-vous à ce que les trajets prennent plus de temps.

Planifiez les déplacements autour des routes principales, qui sont plus susceptibles d’être dégagées et évitez les raccourcis sur les routes secondaires.

PHOTO: MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTR�AL

Préparez votre voiture

Les batteries des voitures se déchargent plus rapidement en hiver. Assurez-vous d’avoir un chargeur d'entretien pour qu’elles continuent de bien fonctionner.

Gardez le réservoir de lave-glace rempli et utilisez un antigel approprié à la bonne concentration pour éviter la formation de glace sur votre pare-brise.

Si un avis de gel est émis, placez un morceau de carton entre les balais et le pare-brise pendant la nuit pour éviter qu’ils ne gèlent.

Gardez votre réservoir de carburant rempli. De cette façon, si vous êtes pris au dépourvu, vous aurez suffisamment de carburant pour rentrer à la maison ou faire tourner le moteur pour rester au chaud en attendant la dépanneuse.

Marc Valli�res/Agence QMI

La conduite dans la neige et la glace

Assurez-vous de dégager toute la neige et la glace accumulée sur le pare-brise, les fenêtres et le toit de la voiture avant de démarrer.

N'utilisez pas d'eau pour dégivrer les pare-brise, car l'eau chaude peut fissurer le verre.

Si vous conduisez un véhicule manuel, utilisez la deuxième vitesse pour démarrer, en soulevant doucement l'embrayage pour éviter le patinage des roues.

Maintenez la bonne vitesse pour les conditions. N’allez pas trop rapidement pour ne pas perdre le contrôle, mais pas trop lente pour ne pas perdre votre élan lorsque vous en avez besoin.

Freinez, dirigez et accélérez graduellement et conduisez de manière à ne pas compter sur vos freins pour pouvoir vous arrêter.

Les distances d'arrêt sont jusqu'à 10 fois supérieures dans la neige et la glace.

TOMA ICZKOVITS

Que faire si vous restez coincé dans la neige?

Si vous êtes coincé, n'essayez pas de continuer à avancer si les roues patinent - cela ne fera que vous enfoncer plus profondément.

Utilisez une pelle pour enlever la neige sous vos pneus. Versez ensuite de la litière pour chat, du sable ou du gravier devant les roues pour favoriser la traction.

Passez de la marche avant à la marche arrière et vice-versa. Appuyez légèrement sur l'accélérateur jusqu'à ce que le véhicule démarre.

Si vous ne pouvez pas déplacer votre voiture, vous pouvez rester au chaud en faisant tourner le moteur. Cependant, il est essentiel que le tuyau d'échappement ne soit pas obstrué par la neige, car du monoxyde de carbone hautement toxique pourrait pénétrer dans la voiture.

Restez dans ou à proximité de votre voiture.

Dans la neige abondante, il est facile de se désorienter et de se perdre ou de se séparer de son véhicule. Si nécessaire, vous pouvez accrocher un morceau de tissu de couleur vive sur votre voiture pour faire savoir aux autres que vous êtes là.