Un enfant noyé sera extubé sous ordre de la Cour d’appel

Le CHU Sainte-Justine pourra extuber un enfant qui est depuis l’âge de cinq ans dans un état végétatif irréversible après s’être noyé dans la piscine familiale en juin dernier, a tranché la Cour d’appel.

Le petit garçon avait été secouru après avoir passé 20 minutes sous l’eau et il se trouve à l’unité des soins intensifs du CHU Sainte-Justine depuis ce soir-là.

L’accident lui a laissé de lourdes séquelles dont il ne se remettra jamais. Il est entre autres gavé, ne voit plus et n’a aucune conscience. Le pronostic est sombre : son espérance de vie est tout au plus de cinq ans.

À ce jour, il demeure branché à un appareil d’assistance ventilatoire par un tube inséré dans sa trachée, et ce, même s’il respire par lui-même.

Souffrances et complications

Quelques jours après l’accident, l’équipe traitante préconisait déjà de retirer le tube. Or, cela « risque de causer le décès, non pas parce que l’enfant dépend de l’appareil pour respirer, mais en raison de la possibilité qu’il soit incapable de gérer ses sécrétions compte tenu de sa condition neurologique », explique le jugement rendu hier par la Cour d’appel.

L’appareil de ventilation lui entraîne toutefois des souffrances et le met à risque de complications importantes, apprend-on.

L’établissement de santé montréalais s’était tourné vers les tribunaux, car il ne s’entend pas avec les parents sur la façon de procéder à l’extubation.

Ceux que l’on ne peut nommer sur ordre de la cour souhaitent que leur enfant soit réintubé en cas d’échec, « voulant avant tout [qu’il] demeure en vie ». Leur décision est notamment motivée par des croyances religieuses.

Quant au plan de traitements, il ne prévoit pas de réintubation, mais plutôt des soins de confort si la procédure échoue.

Experts unanimes

Dans son jugement rendu en novembre, le juge Bernard Jolin s’est rangé derrière le CHU Sainte-Justine après avoir entendu plusieurs experts, qui étaient unanimes. Le magistrat estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de l’extuber, considérant entre autres les conséquences et souffrances que provoque l’appareil d’assistance ventilatoire.

Les parents, qui ont pour leur part « espoir que leur enfant vive et possiblement émerge de cette terrible situation », se sont adressés à la Cour d’appel pour faire renverser le jugement, mais en vain.

Le plus haut tribunal du Québec a réitéré hier que la décision du juge Jolin est dans le meilleur intérêt de l’enfant, même si elle peut être « difficile et déchirante ».

« Le principe de la préservation de la vie à tout prix n’est pas absolu, lorsque les conditions du maintien en vie sont inacceptables », peut-on lire.