Universités: la ministre s’élève contre la censure et l’exclusion des hommes blancs

La nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a envoyé une mise en garde aux directions des universités: Québec s’attend à ce qu’elles luttent contre la censure et qu’elles cessent d’exclure des candidats afin d’en favoriser d’autres issus des minorités.

La missive envoyée hier aux dirigeants des établissements universitaires vise à faire une « mise au point » après que plusieurs controverses ont secoué les campus au cours des derniers mois.

Récemment, la conférence du professeur de droit britannique Robert Wintemute a été annulée à l’université McGill en raison de la pression d’étudiants opposés à ses positions jugées transphobes.

L’Université Laval s’est également retrouvée dans la controverse après l’exclusion d’hommes blancs dans le processus d’embauche pour des postes de recherches puisqu’ils contrevenaient aux critères fédéraux d’Équité, Diversité et Inclusion des Chaires de recherche du Canada.

« Sous aucune condition nous ne devrions tolérer la censure dans les milieux académiques. La censure inhibe la pensée, et la réflexion sous l’emprise de la peur entrave la poursuite de l’excellence qui est au cœur de la mission universitaire. Nous ne saurions sacrifier la liberté académique au nom de certaines luttes spécifiques, au risque d’y perdre les deux en bout de ligne », écrit la ministre Déry.

Elle ajoute plus loin que les critères visant à accroître la diversité et l’inclusion ne doivent pas entraîner « quelque forme que ce soit de discrimination ou d’injustice ».

« Or, les exigences Équité, Diversité et Inclusion (EDI) des programmes de Chaires de recherche du Canada, fixées par le gouvernement fédéral, viennent plutôt restreindre certains droits et réduire la primauté des notions de compétence et d’excellence », déplore la ministre.

Pascal Déry explique avoir d’ailleurs demandé au Scientifique en chef du Québec de revoir sa grille d’évaluation pour l’attribution des Fonds de recherche du Québec afin que les critères EDI ne soient plus prédominants, mais complémentaires.

Voici la lettre que la ministre a fait parvenir aux directions des universités:

