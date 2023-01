CIUSSS de l'Estrie: 900 postes de personnel soignant vacants

Près de 900 postes de personnel soignant sont vacants dans l’ensemble du CIUSSS de l’Estrie, et les prévisions pour l'été prochain sont décourageantes.

«Si on combine les professions de préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires et infirmières, on prévoit que, d’ici la fin de l’été, il manquera 1200 professionnels pour combler les besoins du CIUSSS de l’Estrie-CHUS», a indiqué le directeur adjoint aux ressources humaines, Marc-Antoine Rouillard.

Déjà la direction planifie la période des vacances estivales. «Il va y avoir comme à chaque année une modulation des services. Déjà on est dans la planification pour s’assurer de permettre à nos employés de profiter de leurs vacances et aussi offrir les services à la population», a précisé M. Rouillard.

La présidente par intérim de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est (FIQ-SPSCE), Stéphanie Goulet, est inquiète: «À l’été 2021 on manquait 500 personnes. L’été dernier c’était 800 et pour le prochain on prévoit être à 1200, ça met une pression énorme sur nos membres qui sont déjà au bout du rouleau.»

Sur une note plus positive, le nouveau programme de travail-études annoncé le mois dernier pour les préposés aux bénéficiaires semble populaire. Déjà une quarantaine de personnes ont été engagés et une centaine de candidatures sont à l'étude.