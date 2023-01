Des engelures aux parties intimes!

Décidément, les moments les plus insignifiants de la vie du prince Harry sont livrés en détail dans sa biographie «Spare». Cette fois, le fils du roi Charles III raconte ses engelures aux parties intimes. Richard Martineau raconte.

«Mon pénis oscillait entre extrêmement sensible et presque traumatisé. J’essayais des remèdes de bonnes femmes, dont un que m’avait recommandé une amie, la crème Elizabeth Arden. Ma mère mettait ça sur ses lèvres, me disait mon amie, tu sais que je peux en mettre sur ta bite», narre notre chroniqueur qui poursuit sa lecture.

«J’ai trouvé un tube, et dès que je l’ai ouvert, le parfum m’a fait remonter le temps et ça m’a fait penser à ma mère», ajoute-t-il. «C’est assez particulier. Le gars met de la crème sur ses parties intimes et la première pensée qui lui vient en tête, c’est sa mère», lance Richard Martineau qui n’en revient pas!

«Je suis allé au pôle Nord et maintenant mon pôle Sud est kapout! Ma bite me faisait toujours l’effet d’être au garde-à-vous. Je n’en pouvais plus! Avais ton besoin de ça?», conclut-il.

*** Voyez l’intégrale de la chronique de Richard Martineau dans la vidéo ci-haut