des intervenants psychosociaux ajoutés en dehors du centre-ville de Montréal

La Ville de Montréal étendra son équipe d’intervenants psychosociaux qui vient en aide aux policiers lors des interventions, mais le projet ne sera pas tout de suite destiné aux quartiers de la métropole où la violence est plus prolifique.

L’administration Plante va voter mercredi pour débloquer une enveloppe de 2,6 millions $ afin d’ajouter 18 intervenants à l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS), mise en place en 2021 pour décharger les policiers des cas d’intervention sans danger.

Les membres de l’équipe interviennent aussi bien pour des cas de santé mentale que d’itinérance, ou encore des affaires de violence conjugale.

«L’idée, c’est vraiment d’avoir les intervenants sociaux sur le terrain et de répondre aux besoins là où ils se trouvent dans l’arrondissement», a expliqué Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique dans l’administration Plante.

Après le centre-ville de la métropole, la Ville vise donc une installation dans les arrondissements du Plateau – Mont-Royal et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

«L’intention est de déployer ÉMMIS partout à travers les 19 arrondissements», a rappelé M. Vaillancourt, sans pouvoir toutefois préciser pourquoi ces deux nouveaux arrondissements ont été ciblés.

S’il n’y a pas d’échéancier concret pour l’arrivée de ce service tout le territoire montréalais, M. Vaillancourt compte sur une mise en route en avril pour les deux nouveaux arrondissements.

Au même moment, un projet pilote sera aussi lancé dans le but d’offrir un service 24h/24. À l’heure actuelle, les intervenants sont disponibles de 9h à minuit.

Québec avait octroyé une enveloppe de 250 millions $ pour lutter contre la prolifération de la violence dans la métropole. Sur ce montant, 5 millions $ par année sur cinq ans seront consacrés à l’ÉMMIS. La Ville compte mettre un montant identique pour la même période, portant le budget à 10 millions $ par année.

Un poids en moins pour les policiers

Selon la Ville, plus de 10 000 interventions ont été réalisées par ÉMMIS depuis le début du projet en septembre 2021, ce qui a permis de réaffecter certains policiers à d’autres interventions plus urgentes.

M. Vaillancourt n’a également pas caché son intention d’étendre les services offerts par les intervenants.

«Si quelqu’un appelle le 911 puis que la police y va et intervient, souvent les personnes dans le besoin vont se retrouver dans la même situation rapidement. [...] Des appels qui arriveraient au 911 et qui sont peut-être moins des interventions policières, on pourrait demander [aux intervenants] d’en prendre certains.»