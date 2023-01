Des langues parlées menacées par la montée des eaux

La montée des eaux et le réchauffement climatique constituent désormais une menace sérieuse pour les langues parlées qui risquent tout simplement l’extinction.

• À lire aussi: On a le devoir d'arrêter le déclin du français, dit Legault

• À lire aussi: Les cicatrices du Gran Chaco, «l'autre» déforestation d'Amérique du Sud

La moitié des 7000 langues parlées auront disparu ou seront gravement menacées d’ici 2100, a averti l’Organisation des Nations unies (ONU) qui a lancé en décembre la Décennie internationale pour les langues autochtones.

«Avec chaque langue autochtone qui disparaît, s’efface aussi la pensée, la culture, la tradition et le savoir que cette langue véhicule», avait alors déploré Csaba Kőrösi, président de l’Assemblée générale des Nations unies dans une conférence au siège de l’UNESCO à Paris.

Des experts estiment qu’une langue s’éteint tous les 40 jours, tandis qu’une étude de Linguistic Society of America observe que le «pic d’extinction» est déjà passé dans les Amériques et en Australie.

Mais, le pire est apparemment ailleurs, puisque les 577 langues en situation de «danger critique d’extinction» se concentrent particulièrement en Afrique équatoriale et dans les pays du Pacifique et de l’océan Indien.

Des linguistes et des sociologues évoquent de plus en plus les déplacements de populations en raison du réchauffement climatique et la montée des eaux comme facteur du déclin des langues parlées, selon le magazine «Géo», citant le quotidien britannique «The Guardian».

Dans le Pacifique Sud, l’archipel des Vanuatu détiendrait le record de la plus forte densité de langues parlées de la planète avec 110 langues pour près de 12 200 km2 et se trouve parmi les pays le plus menacés par l’élévation du niveau de la mer.