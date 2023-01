Électricité à rabais: Legault remet les pendules à l’heure

Agacé par diverses opinions exprimées depuis l’annonce du départ de Sophie Brochu à la tête d’Hydro-Québec, François Legault assure que c’est d’abord au bénéfice des Québécois que des entreprises obtiennent leur électricité à rabais.

«Depuis la démission de Sophie Brochu lundi passé, [...] j'ai entendu toutes sortes de commentaires, puis je pense que c'est injuste, a déploré le premier ministre lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne qu'on travaille tous au bénéfice des Québécois.»

Répondant aux questions des journalistes en marge d’une réunion du Conseil des ministres, le chef caquiste a cherché à défaire cette perception selon laquelle le gouvernement travaillerait d’abord dans l’intérêt des entreprises.

«Moi, là, quand je me lève le matin, je travaille pour le bénéfice des Québécois d'abord, pas pour le bénéfice, d'abord, des entreprises, a-t-il insisté. C'est la même chose pour Pierre Fitzgibbon [le superministre de l’Énergie], c'est la même chose pour Sophie Brochu puis c'est la même chose pour le prochain ou la prochaine présidente d'Hydro-Québec.»

Pas de rabais sans retombées

Même si le premier ministre reconnait que « c’est arrivé dans le passé, que des gouvernements ont signé des contrats où les rabais qui étaient donnés en électricité étaient inférieurs aux revenus additionnels pour le gouvernement du Québec», il assure que ce n’est plus le cas aujourd’hui.

«Jamais on ne va donner un rabais sur le prix de l'électricité sans s'assurer que les revenus additionnels pour le gouvernement du Québec soient supérieurs à ce rabais-là», a répété François Legault.

À refaire, le chef caquiste ne croit pas non plus que l’actuelle pdg d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, qui doit tirer sa révérence en avril prochain, mettrait en garde contre le risque de faire du Québec un «Dollarama» de l’électricité, comme elle l’a fait l’automne dernier, après l’élection.

«On a eu le temps de s'expliquer depuis ce temps-là. Je ne pense pas qu'elle répéterait ça aujourd'hui», a commenté M. Legault.

«Au mois de décembre, a-t-il raconté, on a eu une rencontre où il y avait le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, le ministre de l'Environnement, le ministre des Affaires autochtones et Sophie Brochu, puis on était tous d'accord pour dire : Jamais Hydro-Québec ne doit signer un contrat si le rabais qui est donné est supérieur aux revenus additionnels au gouvernement du Québec.»