Grèves massives attendues en France contre la réforme des retraites

Trains à l’arrêt, écoles fermées, syndicats dans les rues. La France se prépare à une journée de grève massive jeudi contre une réforme des retraites sur laquelle le président Emmanuel Macron joue son crédit politique, son gouvernement appelant à éviter un « blocage » du pays.

Le projet et sa mesure phare, le report de l’âge de départ à 64 ans, contre 62 aujourd’hui, se heurte à un front syndical uni et une large hostilité dans l’opinion d’après les sondages.

« Ce sera un jeudi de galère (...), de fortes perturbations dans les transports », a averti le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, en appelant à différer les déplacements ou à télétravailler.

La compagnie nationale SNCF prévoit une circulation « très fortement perturbée » avec un train grande vitesse (TGV) sur trois, voire un sur cinq selon les lignes, et à peine un train régional sur dix en moyenne.

À Paris, le trafic sera également très réduit dans le métro, a communiqué la régie des transports RATP.

Alors que certaines stations-service sont déjà à sec, M. Beaune a appelé les automobilistes redoutant des pénuries provoquées par d’éventuels arrêts de travail dans les raffineries à ne « pas prendre de mesures de précaution ».

L’aviation civile a de son côté demandé aux compagnies aériennes d’annuler jeudi un vol sur cinq à l’aéroport de Paris-Orly, en raison d’une grève de contrôleurs aériens.

Dans l’Éducation, 70 % des enseignants du primaire ne feront pas cours et de nombreuses écoles seront fermées, d’après leur principal syndicat et des grèves sont aussi prévus dans le secteur électrique.

De nombreux Français qui en ont la possibilité et qui ne font pas grève devraient recourir au télétravail. « Demain je vais faire du télétravail, je vais rester à la maison et attendre que ça passe », a confié Aurélie Lenoir, 36 ans, dirigeante d’une start-up.

Réforme phare

Emmanuel Macron, dont la réforme des retraites est un chantier crucial du second quinquennat, auquel il s’était engagé dès la campagne de son premier mandat, joue gros : son parti, qui ne dispose pas d’une majorité à l’Assemblée nationale, pourrait être fragilisé si le mouvement était profond et durable.

Alors que le président français pointait du doigt mercredi certains syndicats qui voudraient « bloquer le pays », le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a dit espérer, sur le même champ lexical, que l’« expression populaire ne se transformera pas en blocage », alors que les syndicats, unis pour la première fois depuis 12 ans, sont tendanciellement en perte de vitesse dans le paysage social français.

La gauche et l’extrême droite sont opposées à la réforme. Seule l’opposition de droite classique paraît ouverte au compromis.

« La coupe est pleine », estime Olivier Mateu, un élu syndical du sud de la France, interrogé par l’AFP à Marseille. « On a vu que tout ce que faisait le gouvernement c’était en faveur des plus riches de ce pays et jamais envers ceux qui créent les richesses, c’est-à-dire nous les travailleurs. »

Des rassemblements sont attendus dans 215 à 250 villes, selon les sources, qui espèrent une mobilisation dépassant « le million » de manifestants. Cette jauge symbolique aiderait le mouvement à s’inscrire dans la durée.

Plus de 10 000 policiers et gendarmes, dont 3 500 à Paris, seront mobilisés pour sécuriser les manifestations, selon le ministère de l’Intérieur qui s’attend à « un petit millier » de manifestants « qui pourraient être violents » dans la capitale.

La France est l’un des pays européens où l’âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite soient complètement comparables. C’est 65 ans en Allemagne, Belgique ou Espagne, 67 ans au Danemark selon le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, un organisme public français.

Le gouvernement a fait le choix d’allonger la durée de travail, pris pour répondre à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population. Il défend son projet en le présentant comme « porteur de progrès social » notamment en revalorisant les petites retraites.