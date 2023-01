Guéri de son cancer, Luc Lavoie donne de ses nouvelles dans une entrevue avec Paul Larocque; voyez «Le Bilan» dès maintenant sur les ondes de LCN.

Le panéliste de l’émission «La Joute», à LCN, avait annoncé en septembre dernier devoir prendre un pas de recul pour soigner un cancer qui lui avait été diagnostiqué plusieurs semaines auparavant.

Après avoir vaincu le cancer qui l’affligeait, il souhaite maintenant revenir en ondes dès la semaine prochaine.

«Mes médecins m’ont annoncé ce [mardi] midi que mes traitements et ma chirurgie avaient été un succès complet. Ma convalescence est aussi terminée et je serai de retour à l’antenne la semaine prochaine», a-t-il poursuivi en remerciant ses médecins et les internautes qui l’ont encouragé au cours des derniers mois.

