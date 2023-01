Illumi se poursuit jusqu'en avril

L’édition hivernale d’Illumi s’éteindra au début du mois d’avril.

D’ici là, plusieurs soirées spéciales sont encore à l’horaire.

Ce dimanche, à compter 17 h, il sera possible de vivre «La Féerie de Lumières» accompagné de son animal de compagnie, à pied ou en voiture, dans le cadre de la soirée canine.

Puis, pour la St-Valentin (du 2 au 20 février), les visiteurs pourront admirer les structures lumineuses aux couleurs de l'amour. Des bandes sonores romantiques résonneront sur le site lavallois pour l’occasion.

La quatrième mouture d’illumi compte 19 tableaux, dont cinq nouveaux univers.

Parmi ceux-ci, notons «Air Illumi» où avions, hélicoptères et fusées en mettent plein la vue, «L’envolée fantastique» avec ses montgolfières originales et colorées et «Le village farfelu» où démesure, excentricité et originalité sont au rendez-vous.

Au total, 25 millions d’ampoules DEL donnent vie aux milliers de structures montées sur le site en bordure de l’autoroute 15, sur le site de Cavalia à Laval.

La quatrième édition d’illumi se poursuivra jusqu’au 9 avril.