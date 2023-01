Kim Kardashian fait réagir avec son maquillage et son comportement grossier sur TikTok

Toujours prête à attirer l’attention et à faire parler d’elle, Kim Kardashian fait ce qu’elle sait le mieux faire dans une nouvelle vidéo virale de TikTok dans laquelle on la voit étendre une généreuse couche de cache-cernes et mâcher de la gomme comme une joueuse de baseball.

Selon «The Sun», la femme de 42 ans a causé une hystérie collective chez les adeptes de la plateforme en Angleterre, où on l’a comparée à une «British chav», c’est-à-dire une personne caractérisée par un comportement grossier et impétueux, pour ne pas dire quelqu’un ayant un statut social inférieur.

Elle s’est dessinée d'énormes sourcils et beaucoup, beaucoup de maquillage. Le fond de teint et le cache-cernes de la fondatrice de SKIMS ne vont pas de pair, et que dire de son correcteur à lèvres, mais peut-être ne connaissons-nous rien à la mode californienne... ou aux relations publiques.

À 13 h, mercredi, la vidéo rythmée par la chanson «M to the B» de la Britannique Millie B cumulaient 13 millions de vues.